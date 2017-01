I film anime del 2016

Film anime prodotti dal 2010: c'è stato un incredibile aumento negli ultimi due anni.

Vendite dei diritti internazionali

Vendite stimate in diverse categorie fra il 2002 e il 2015 dall'Associazione dell'Animazione Giapponese (The Association of Japanese Animations). Da notare l'incremento per le categorie 7 e 9 dal 2014 al 2015, soprattutto la 7: vendite internazionali.

Crescita delle dirette

Streaming numerico (Giappone)

I servizi di streaming a pagamento (blu) iniziano a riprendersi dopo il calo dei noleggi (rosa), ma gli home video (arancio) si sono stabilizzati su quasi tutto il mercato giapponese.

Lo streaming (arancio) dovrebbe crescere almeno fino al 2020 diventando una grossa fetta di mercato (destra) e incrementare le vendite (sinistra) che caleranno via via dal 2020 in poi.

Applicazioni per cellulari

Uscite degli home video

Serie TV in crescita

Numero di show prodotti ogni anno dal 2010. Si è quasi raddoppiato il numero di produzioni televisive all'anno.

Conclusioni

In genere, si cerca di non guardare solo ai nomi coinvolti nell'animazione, ma anche a quelli che finanziano e producono quella determinata animazione. In questo articolo ci si focalizzerà sul lato economico dell'animazione in Giappone durante il 2016. Molti considerano solo le stime di, ma c'è molto di più sul mercato degli home video. Si noterà l'incremento nella produzione di anime e dei finanziamenti per i diritti internazionali, le vendite delle dirette e altri aspetti di quest'industria per quanto riguarda l'anno 2016 appena conclusosi.La cosa più eclatante è stata l'incredibile quantità di yen incassati, con in testa alla classifica Your Name . di Makoto Shinkai , che ha letteralmente sfondato i record. Lo studio Toho ha investito molto nella pubblicità (distribuendo il trailer in anticipo rispetto ad altri film e perfino al loro pezzo forte, Shin Godzilla ) e lo ha proiettato più di 300 volte, rendendolo senza dubbio uno dei film più distribuiti dell'anno. Ma i successi al botteghino continuano, e quest'anno ci sono stati diversi film d'animazione davvero notevoli. One Piece Film:Gold ha segnato un nuovo record nazionale di distribuzione partendo con 743 proiezioni; non è diventato una semplice decorazione ma un vero e proprio colosso che affianca titoli della Toei Animation come Precure, che ha puntato in alto. Poi c'è il film di Naoko Yamada A silent voice : a un passo dalla distribuzione in Occidente, per ora si accontenta dei 2,3 miliardi di yen che ha guadagnato solo quest'anno. In This Corner of the World ha ricevuto un'accoglienza incredibile di settimana in settimana; è passato da un inizio mediocre a un considerevole guadagno, grazie alla programmazione che gli farà probabilmente guadagnare più di 1 miliardo di yen (si sta già pianificando una versione più estesa). Anche se ufficialmente è uscito nel 2015, l'intramontabile Girls und Panzer Movie è stato molto discusso quest'anno ed ha raggiunto i 2,4 miliardi di yen grazie a tonnellate di 4DX.È difficile per le piccole produzioni di film anime che non hanno alcun aggancio (che contano circa 120 proiezioni) raggiungere il miliardo di yen di incassi, per non parlare dei 2 miliardi. Abbiamo visto le uscite di Kizumonogatari , prodotto dal duetto dei film romantici Aniplex Kantai Collection Movie e altri titoli minori. La tendenza a proiettare i film nei cinema più piccoli va avanti da anni e sembra non volersi fermare. Altri titoli maggiori sono Sword Art Online Fate/stay night: Heaven's Feel e molti altri che usciranno nel 2017. È più facile piazzare un film o un OVA nei programmi di produzione; ci vuole meno tempo a produrre animazione, audio, musiche e tutto il resto . Questo punto bisognerà tenerselo bene a mente per i prossimi anni. La Bandai in particolare sembra muoversi verso gli OVA poiché privilegia la distribuzione, come si nota per alcuni capolavori come Gundam e il sequel del già menzionato Girls und Panzer Forse si sentirà chiedere "perché si preferisce produrre film?". In breve, c'è un ritorno economico maggiore. Non solo il pubblico deve pagare per vedere il film (a differenza delle trasmissioni televisive) ma si hanno anche dei prodotti legati a quel film in vendita lì dove si proietta il film. Se proiettate un OVA in 5-24 cinema, potreste avere una versione home video del film (solo con audio 2.0) in vendita e in seguito l'uscita di un'edizione limitata con tutti gli extra.Inoltre, un film di 90-120 minuti non richiede molto tempo per la produzione e non servono neanche tutti questi soldi per l'animazione, la musica, gli effetti sonori, la sala registrazione, eccetera. Per i fan internazionali è una seccatura perché non vedranno questo film per un po', ma è la scelta più sicura per tutte le parti in causa. Inoltre le richieste per i diritti dei film in Asia sono recentemente aumentate: molti dei film che non vengono rilasciati in Occidente vengono rilasciati da Hong Kong e Taiwan e vengono proiettati nei cinema di queste città. Non è come viene riportato spesso in Occidente, dato che molti siti di notizie si focalizzano sulle visite da parte di utenti inglesi, ma è certamente un fattore.Un altro tema largamente discusso è la crescita delle entrate dei diritti internazionali. Mentre le compagnie cinesi finanziavano gran parte dei costi di produzione (anche a costo di produrre diverse serie televisive da se) le compagnie occidentali gli hanno tenuto testa. L'accordo fra Crunchyroll Funimation è un esempio di come i costi siano incrementati per entrambe le compagnie e ci sia il bisogno di focalizzarsi sui propri punti di forza (sottotitoli in simultanea pere doppiaggio/distribuzione fisica per). È un modo con cui le compagnie tagliano i costi, in risposta all'innalzamento dei costi d'autorizzazione. Ma non è una brutta notizia...ha continuato ad incrementare i propri abbonati mondiali fino a superare gli 800.000 quest'anno: sono un sacco di soldi che entrano mensilmente per pagare nuovi titoli. Entrambe cercano di ampliare il proprio raggio, e potrebbero diventare dei concorrenti per le compagnie cinesi (soprattutto se si fa parte di un comitato di produzione). Il boom cinese ha riguardato sia lo streaming che i cinema. Detto questo,è migliore poiché presenta una varietà più ampia di argomenti (50 trasmissioni in simultanea la scorsa stagione). Grazie ai loro finanziamenti sono fra i maggiori produttori di anime al momento.Un'altre settore in crescita è stato quello degli eventi in diretta. Sta diventando sempre più comune non accontentarsi degli home video, ma voler assistere all'anteprima (1500 yen a biglietto, poco più di 12 euro) durante, ad esempio, un evento per i fan che si svolge all', ma anche ad Akiba, Nagoya e Osaka per celebrare l'uscita del titolo. Tutte queste promozioni sono accompagnate dalle vendite di merce per gli show e questo lo ha reso il secondo settore in crescita dell'industria nel 2015 (e similmente nel 2016). Questo sta aiutando enormemente l'uscita di nuovi titoli. Con i prezzi che vanno dai 6000 ai 12000 yen a biglietto, i prodotti esclusivi legati a quel titolo si vendono solo allora, e questo settore è diventato abbastanza forte. Sarà solo una bolla di sapone o si continuerà a verificare un incremento?I film anime sono stati disponibili in streaming per anni in Giappone: non credete a voci diverse, non conoscono compagnie come la Bandai Channel . Comunque si vedono molti film in streaming da diverse fonti: in una sola stagione se ne possono trovare anche su 12 diverse. Come un progetto di nicchia che mandò Flip Flappers in streaming su 18 diversi siti la scorsa stagione, o il successo Yuri!!! On ICE , che era disponibile su 21 siti solo in Giappone. La più grossa compagnia che influenzò questa tendenza fu. È un servizio gratuito che funziona quasi come un canale televisivo, con la presenza di qualche pubblicità. Ci si trovano diverse serie in streaming ogni settimana, e diverse maratone per tenere al passo gli utenti. Alcuni produttori (come Pony Canyon Warner Brothers ) ricevono finanziamenti dallo streaming che sta raggiungendo gli home video, anche se non ha ancora raggiunto un tale livello di entrate.ha lanciato il proprio servizio streaming, che permette agli utenti di vedere titoli per i quali hanno acquistato il DVD, come per Kizumonogatari e Kokosake . Ma non solo di vedere i film ma anche di poter accedere ai contenuti virtuali extra come materiale di produzione in formato digitale. Questo è un altro settore da tenere sott'occhio in futuro sia come consumatore che come impresa che si focalizza sullo streaming piuttosto che sul noleggio o la vendita di home video.Un settore che ha lavorato molto è quello delle app: in aggiunta all'app di Koyomimonogatari (la storia di Koyomi) e l'app di Sword Art Online, si vedono gli sviluppatori di cellulari far parte dei comitati di produzione, come ad esempio i0plus, che era nei comitati di Girlish Number Tawawa on Monday la scorsa stagione. Da Love Live! ne è derivata un audience incredibile grazie all'app di gioco. Anche questo settore è da tenere d'occhio nel prossimo futuro...Infine si parla degli home video. Mentre i numeri pubblicati ogni settimana dasono solo delle stime delle vendite di quella settimana, è importante considerarli una tendenza. Sfortunatamente questa tendenza non sta andando molto bene, e questo si è visto nel bilancio del 2015. Il 2016 è andato anche peggio, tranne per qualche serie molto popolare. Molti dei titoli venduti sono stati acquistati per la maggior parte dal pubblico femminile e, come risultato, si sono visti titoli orientati verso quel tipo di audience (considerando che i dati demografici sono sempre qualcosa di relativo, e le compagnie vorrebbero che tutti acquistassero i loro prodotti). Analogamente, alcune compagnie iniziano a preferire la produzione di meno cofanetti ma che contengono più episodi. Bandai Visual hanno rilasciano 2-3 cofanetti di 4-6 episodi l'uno piuttosto che 6 cofanetti da 2 episodi. I prezzi sono uguali in entrambi i casi, ma per il consumatore si tratta di meno uscite. Questo metodo è da tenere d'occhio il prossimo anno. Continuerà o si ritornerà ai singoli per ogni cosa?Le vendite dei dischi non sono al capolinea come alcuni pensano, contribuiscono molto alle entrate di un progetto. La decrescita delle entrate da parte di questa risorsa non è un buon segno. Il mercato sta cambiando, e si vedrà chi entrerà in azione. Più film? Più importanza allo streaming? Più importanza ai diritti internazionali? Più merce? Solo il tempo lo dirà.Una delle conseguenze dell'allontanamento del marcato dagli home video, che costituiscono la maggior fonte di entrate dei programmi notturni, è stata la grande quantità di uscite di quest'anno. Si sono viste molte più produzioni rimanere indietro quest'anno rispetto alla norma, e questo è dovuto alla fretta dei produttori di programmare che mette in onda prodotti mediocri: l'esempio più ovvio e recente sono le produzioni della compagnia Brave Witches , entrambi i quali hanno ritardato gli episodi a causa del piano di programmazione errato. Ovviamente questo non è sano per il mercato e vi saranno delle contrazioni nel numero di produzioni questo o il prossimo anno, poiché il mercato cambierà per mantenere la propria stabilità (forse vedremo l'uscita di qualche film dato, che richiedono meno tempo di produzione). Sicuramente vedremo molti più manager di produzione stressati.Si è visto l'andamento del mercato del 2016. È interessante vedere come il bilancio di ogni produzione cambi in risposta a vari fattori, come il calo delle vendite degli home video, del noleggio o in base allo streaming. Dando uno sguardo ai diversi comitati di produzione quest'anno si nota molta diversità riguardante il finanziamento delle produzioni (riferito a diverse compagnie e vari show come Flip Flappers e Yuri!!! On ICE), il che minimizza i danni. Suddividere il rischio di un nuovo show con più compagnie significa che una perdita non sarà così grave come per i comitati di produzione più piccoli. Si verificherà anche il prossimo anno? Chi vivrà vedrà. Le cose comunque stanno andando bene per il futuro degli anime. Le compagnie che finanziano la produzione trovano il modo di riottenere i loro investimenti, e più show significa ottenere più supporto da qualche altra parte. Anche se ci sono alcune preoccupazioni (sarà stato fatto abbastanza?), ci si sente fiduciosi di fronte alla crescita delle entrate dei diritti internazionali di quest'anno in confronto all'anno scorso.