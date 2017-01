Hideo Suzuki è un trentacinquenne, un assistente mangaka e un fallito. Sì perché da anni vorrebbe sfondare, diventare un mito grazie a una nuova incredibile serie, ma finora è riuscito solo a barcamenarsi tra la strana storia con la sua ragazza e le sue delusioni. Tuttavia il mondo sembra avere dei piani diversi per lui: sinistre e oscure macchinazioni cambieranno la realtà che ha imparato a conoscere… Sarà pronto a diventare un eroe?

Attraverso la serie TV documentario diUrasawa Naoki no Manben, tenuta dal celebre omonimo mangaka e dedicata ogni volta ad un diverso artista, sapevamo che il manga horror zombie I am a Hero di Kengo Hanazawa stava per raggiungere il suoclimax.Ora è per tramite dello stesso Hanazawa , via Facebook, che apprendiamo dell'uscita dell'ultimo capitolo del manga, previsto a febbraio sulla rivista Big Comic Spirits.La serie completa dovrebbe essere infine composta da 23 tankobon, per quanto siano diversi gli spin-off che nel corso del tempo vi si sono affiancati: da I am a Hero in Osaka , volume unico pubblicato in Italia da, all'antologia Tales of the ZQN, ed infine gli altri due volumi singoli I am a Hero in Nagasaki e I am a Hero in Ibaraki, inediti nel nostro Paese.Il mangaka Kengo Hanazawa è stato ospite al Lucca Comics nel 2013; il suo I am a Hero è edito in Italia pered ha vinto come miglior manga nella categoria generale degli Shogakukan Manga Awards nel 2014.Ricordiamo inoltre che il film live action con Yo Oizumi, Kasumi Arimura e Masami Nagasawa tratto dalla serie è uscito nelle sale giapponesi lo scorso 23 aprile 2016, quindi premiato al 48esimoin Catalonia in ottobre con due premi, uno del pubblico e l'altro per i migliori effetti speciali.Un drama televisivo prequel del film "I am a Hero - Hajimari no Hi" è poi andato in onda sul servizio di streamingil 9 aprile.