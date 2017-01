Ricordiamo inoltre che, la prossima primavera, andrà in onda in Giappone la Ricordiamo inoltre che, la prossima primavera, andrà in onda in Giappone la seconda stagione della serie anime.

All'interno del museo di Villa Guinigi, è stato possibile, nel corso di, provare particolari esperienze di realtà virtuale e videogiochi a tema L'Attacco dei Giganti , ma non solo: nella mattinata del 29 ottobre, è stato possibile partecipare a una lezione impartita dai membri del team, che hanno sfoggiato i loro costumi e conoscenze per spiegare ai presenti (soprattutto coloro che non conoscono l'opera di Hajime Isayama ) come funzionano le cose nel mondo dei Titani: chi sono questi mostri? Come fanno i protagonisti a contrastarli? Com'è strutturata la cittadella in cui vivono? E come sono fatte le loro armi?Ecco qui la registrazione della loro lezione, gentilmente concessa loro ad AnimeClick.it.