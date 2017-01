Se hai già visto la prima stagione, vedi questo teaser.





Se non conosci l'anime, vedi questo.



Il giovane Sorey è cresciuto tra i seraphim, spiriti oggi invisibili agli occhi degli uomini, i quali tuttavia un tempo, secondo le leggende, potevano vederli. Il ragazzo sogna di svelare questo antico mistero e rendere il mondo un luogo in cui uomini e seraphim possano vivere insieme in pace.

Un giorno, Sorey visita la capitale per la prima volta nella sua vita e si ritrova coinvolto in una serie di eventi che lo spingono a estrarre dalla roccia in cui era conficcata la spada sacra che solo uno shephered, "Colui che spazza via i mali dal mondo", avrebbe potuto liberare. Gravato da questo pesante fardello, Sorey si avvia per il suo fantastico viaggio assieme ai suoi compagni, desideroso più che mai di concretizzare il suo sogno di convivenza tra uomini e seraphim!

Sono online sul sito ufficiale due lunghi video promozionali per Tales of Zestiria the X (dove la X sta per "Cross"). I due trailer, che proponiamo direttamente di seguito, differiscono solo negli ultimi 40 secondi: il primo è rivolto a chi ha già visto la prima stagione, il secondo è per chi non conosce l'anime.La seconda stagione diconferma tutto lo staff di produzione della prima: Ufotable alleanimazioni; Hikaru Kondo , accreditato anche come produttore, agli script; Haruo Sotozaki alla regia; Akira Matsushima al character design per l'animazione; Kazuki Nishiwaki alla direzione della grafica 3D; Yuichi Terao alla direzione della fotografia; Min-Ji Kim alla direzione artistica; Motoi Sakuraba Go Shiina alle musiche. I FLOW , già autori della opening della prima stagione, interpretano la ending, "Innosense", mentre Minami Kuribayashi canta il brano d'apertura.Riprendono i rispettivi ruoli anche i doppiatori principali:L'anime partirà domani,, alle ore 23.00 sue, alcuni giorni dopo, arriverà anche sue altri network, in contemporanea allo streaming su diversi portali, tra cui, per il Giappone, Daisuki , che lo trasmetterà da domani in tutto il mondo in dieci lingue (eccetto Cina e Giappone).