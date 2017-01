Netflix è alla ricerca di un regista per il nostro gruppo "International Originals" di base a Beverly Hills, California, o a Tokyo, Giappone. Il regista sarà un membro chiave del team, responsabile nell'identificare e sviluppare il progetto di un anime originale.



Egli dovrà riportare direttamente al Vice Presidente del gruppo "International Originals" e guiderà un team che si occuperà di grandi progetti di animazione, di negoziazioni e di sviluppo della produzione.

si sta parlando di diversi progetti

Non ci si può certo improvvisare registi professionisti da un giorno all'altro e sperare di tirare fuori qualcosa di guardabile, eppure non scherziamo nel riportarvi che Netflix ha recentemente postato nel proprio portaleE' di poco più di un anno fa la notizia che Reed Hastings, amministratore delegato di Netflix, abbia dichiarato durante un'intervista al The New York Times di essere "speranzoso" sulla possibilità che il colosso streaming americano possa riuscire a " produrre una grande serie anime ".Un anno è passato, ed evidentemente qualcosa si sta muovendo, infatti l'annuncio recita:Da questa descrizione iniziale, alla quale segue una più dettagliata lista di, possiamo notare un particolare interessante: l'annuncio infatti specifica "", al plurale, cioè, non di uno solo.Del resto Hastings durante l'intervista aveva specificato che per il progetto anime di Netflix sarebbero stati stanziati ben, una cifra che andrebbe abbondantemente oltre la produzione di un'unica serie animata!Ricordiamo che al momento Netflix ha già iniziato ad entrare nel mondo dell'animazione giapponese, proponendo anche in Italia diversi anime (doppiati o sottotitolati) quali Knights of Sidonia Il passo successivo è quindi quello di produrre direttamente dei contenuti per conto proprio, così come ha già iniziato a fare da qualche anno con film e serie tv ottenendo tra l'altro numerosi riconoscimenti per la qualità dei propri prodotti. E sappiamo benissimo che una volta che Netflix inizia, prosegue costantemente, basti pensare al progetto Marvel con la produzione in soli due anni di ben 4 serie più altre 6 già annunciate.E allora non ci resta che rimanere in attesa del loro primo anime originale!