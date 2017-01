Sinossi: in un futuro prossimo, il maggiore Motoko Kusanagi (Scarlett Johansson) è a capo della Sezione 9 di Pubblica Sicurezza, organo che ha il compito di fermare pericolosi terroristi e criminali informatici. Tale Sezione subirà l’attacco di un nemico che intende eliminare tutti i risultati ottenuti dalla Hanka Robotic cibernetica.

Nonostante le critiche per lo "sbiancamento" del cast e le iniziali paure sulla scarsa fedeltà all'originale, sembra che il primo trailer dell'adattamento live-action di Ghost in the Shell abbia portato il consenso generale sulla pellicola diretta da Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore). Almeno apparentemente il film sembra promettere bene e sicuramente farà parlare molto i fan quest'anno.Empire pubblica una nuova immagine esclusiva dell'attrice sul set, che appare molto seria: non sappiamo che stia per fare, di chi o cosa vada in cerca, ma meglio non incrociarla. Parlando del suo ruolo,dice: "Non è solo un film d'azione esplosivo, è anche interessante e con spunti di riflessione. Il mio personaggio, il Maggiore, è stata una persona senza un corpo, ora è una mente in un corpo artificiale. Alla fine avrò un corpo e un cervello insieme" (ride). Dal canto suo, Sanders vuole rassicurare i fan che questa non sarà "la versione di merda di Hollywood" dell'anime. Ovviamente si tratta delle parole del regista, ma è proprio ciò di cui i fan sono preoccupati. Nel cast del film, prodotto da diretto daoltre alla, Pilou Asbæk nel ruolo di Batou,),Rila Fukushima, Crhis Obi, nei panni dell'ambasciatore Kiyoshi, Jin quelli del Dr. Ouelet, everrà distribuito ile il 31 marzo 2017 negli Stati Uniti, anche in 3D e IMAX 3D.