In un futuro prossimo, una speciale squadra mobile di polizia si occupa di far fronte a incidenti inspiegabili e all'aumento della criminalità nelle sue forme più complesse. Questa squadra, chiamata Hyper Rescue, ha in dotazione i Drive Heads, speciali veicoli trasformabili in grado di cambiare forma da auto a robot. Lo studente delle elementari Go Kurumada si unisce alla squadra di polizia insieme ad altri bambini col desiderio di diventare un pilota di Drive Heads per proteggere la pace e la sicurezza di tutta l'umanità. Go Rescue!

S'intitola(Mobile Emergency Police) e non è una nuova serie animata sui Transformers come potrebbe sembrare, ma il primo adattamento animato di un'altra storica linea di modellini automobilistici del gigante giapponese dei giocattoli(dal 2006): la Tomica, prima linea giapponese di macchinine in metallo non trasformabili prodotte fin dagli anni 70 (simili alle Hot Wheels americane). Da alloraha venduto oltre 600 milioni di giocattoli della serie, rinnovando il brand per più generazioni. Il marchio Tomica Hyper, lanciato nel 2006, associa le tradizionali macchinine in metallo della linea ai " PlaKids ".La serie tv, prodotta da, che la manderà in onda a livello nazionale attraverso i suoi 28 network affiliati a partire datutti i sabati alle 7:00 del mattino, è animato da, lo studio dietro i Pokémon Yo-kai Watch . Ecco il primo teaser trailer per l'anime.Non è certo un caso che la produzione ricordi quella degli iconici Transformers:è lo storico produttore dei Diaclone, i proto-transformers che, negli anni 80, in seguito all'acquisto delle licenze "Car Robots" e "Micro Change" da parte dell'americana, confluirono nella nuova linea di giocattoli trasformabili con il marchio con cui sono diventati famosi in tutto il mondo. Ovviamente è già programmata la vendita dei nuovi prodotti collegati.