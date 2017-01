Il tempo è agli sgoccioli per la classe assassina! Hanno solo un paio di mesi per uccidere il loro insegnante tentacolato prima che faccia saltare in aria la Terra. Come se non bastasse, una differenza di vedute scatena una frattura tra gli studenti. C’è aria di rissa in corso, anzi… di assassinio!

Yūsei Matsui Opera realizzata da:

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 4.20