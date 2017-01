risposto che le cause sono dovute a un problema tecnico che si sta cercando di risolvere il prima possibile.

generale soddisfazione

Proseguendo di giorno in giorno su Sailor Moon Crystal vede la conclusione del suo secondo arco narrativo, quello della Black Moon, domani. E per l'occasioneci anticipa,sulla sua pagina Facebook , che in attesa del terzo arco (evidentemente ancora in doppiaggio) i fan delle guerriere Sailor potranno beneficiare delle repliche di tutti gli episodi delle prime due stagioni mantenendo la doppia collocazione, alle ore 9.00 e alle ore 17.30, e in replica da lunedì 19 dicembre alle ore 21.50 (dal lunedì al sabato). Gli episodi sono disponibili in streaming anche sul sito dima per un periodo di tempo limitato (una settimana o poco più).A proposito di questo, sappiamo che le puntate sul sito hanno avuto un brusco stop. Abbiamo chiesto info a riguardo e ci è statoCi è stato anche risposto che RaiGulp non c'entra con le varie problematiche legate alla registrazione cone, piu' in generale, alle trasmissioni satellitari.E gli ascolti? Se ne sono dette tante anche sui social ma posso dirvi che ambienti vicini a RaiGulp, che ho sentito proprio oggi, mi hanno parlato di unatanto da assicurare l'arrivo del terzo arco. In particolare si è molto contenti dei risultati del pomeriggio che hanno visto quasi sempre superare i 100.000 spettatori, mentre ci si aspettava qualcosa di più dalla replica serale che solo in un paio do occasioni (ad esempio il 2 gennaio) ha superato i 90.000. Il mattino è stato invece altalenante anche se con numeri migliori della sera.Numeri comunque che sono considerati buoni, ripetiamo, per RaiGulp che ha avuto anche un discreto ritorno mediatico: il 18 dicembre, #SailorMoonCrystal era tra i primi 10 trend topic della giornata.A questo punto non resta che aspettare il terzo arco e anche interessanti eventi di cui parleremo in futuro sempre qui sul nostro sito.