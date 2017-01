10 anni dal primo rilascio avvenuto il 31 agosto 2007... un nuovo inizio per Hatsune Miku a partire da qui.

L'idol virtuale più conosciuta al mondo verrà celebrata il prossimo 31 agosto, in occasione del suo 10° anniversario.In questo breve periodoè diventata la principale icona del suo gruppo, il suo primo festival si è tenuto a Sapporo e si è esibita al pari di Lady Gaga. Continua ad apparire in diversi concerti e fa da sponsor a molti prodotti, dall'elettronica ai prodotti per l'igiene personale.in occasione dell'anniversario ha aperto appositamente un sito web . Questo contiene un countdown che terminerà il 31 agosto 2017 e un testo riportante la seguente frase:Qualunque cosa l'ideatore abbia in serbo per questa famosa idol, non ci sarà dato saperlo prima della scadenza del countdown, tra 227 giorni.