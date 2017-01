Il produttore giapponeseci lascia all'età di 75 anni in seguito a una grave malattia. La famiglia ha organizzato una veglia funebre in sua memoria per il prossimo giovedì 19. Il sepellimento si svolgerà il giorno seguente.iniziò la sua carriera alla Mushi Production nel 1963 come assistente di produzione per titoli che hanno fatto la storia dell'animazione giapponese come Astro Boy Moomin (considerato il precursore del progetto World Masterpiece Theater - Meisaku, ossia "Il Teatro dei Capolavori del Mondo"), lavorando inoltre come direttore di produzione in Star Blazers (La corazzata spaziale Yamato), Combattler V Armored Trooper Votoms , per Sunrise , e sui Cyborg 009 per Toei Animation Nel 1981fondò la, società operante nel campo dell'editing e del visual design, della quale è stato presidente del consiglio di amministrazione fino alla sua morte.