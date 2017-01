un posto dove l'off topic non esiste

Secondo i dati dell’Istituto nazionale giapponese sulle malattie infettive, il 2016 ha visto un notevole aumento dei casi di sifilide e di altre malattie sessualmente trasmissibili, con 4.077 persone colpite rispetto alle 2.697 del 2015.

Il ministero della Salute nipponico non ha ancora trovato una causa all’inspiegabile aumento delle infezioni, che però sembra riportare preoccupantemente il paese a decenni fa, quando nel periodo post-bellico si erano raggiunti anche gli 11mila casi annuali.

preservativi e l’importanza di fare test di controllo. preservativo e volantino



In uno dei volantini distribuiti insieme ai profilattici, Sailor Moon esclama “Sono venuta qui per punirti se non fai il test!”, un riferimento a “Sono venuta fin qui per punirti in nome della luna”, il motto del personaggio.

I preservativi, ideati con la collaborazione di

Qui sopra, un video di presentazione dell’iniziativa da parte del ministero e qui sotto il poster dell'iniziativa.

