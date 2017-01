Sempre su Italia 1 a partire da mercoledì 18 gennaio, ogni giorno alle 7.15 andranno nuovamente in onda i 52 episodi dell'anime.

(魔法の天使クリィミーマミ Mahou no tenshi Kuriimi Mami?, letteralmente L'angelo della magia Creamy Mami) sugli schermi tv nipponici. La popolare serie televisiva genere mahou shoujo, prodotta dalloandò infatti in onda tra il 1983 al 1984 utilizzando la tecnica del parallelismo temporale, ovvero la serie è stata trasmessa in un anno esatto, esattamente come la durata dell'intreccio: 52 episodi da trasmettere con cadenza settimanale. Gli episodi intermedi furono trasmessi in Giappone seguendo il calendario: quelli ambientati la vigilia di Natale, andarono in onda il 16 e il 23 dicembre del 1983; la serie si concluse il 29 giugno 1984, proprio lo stesso giorno dell'ultimo concerto di Creamy.Da noi arrivò un anno dopo sualle 20.00, all'interno del contenitore di cartoni animati(spin-off della trasmissione).L’incantevole Creamy servì a lanciare la cantante idol adolescente Takako Ōta, che fu anche la doppiatrice del personaggio di Creamy. Così tutte le hit di Creamy diventavano in tempo reale hit di Takako che all’epoca del lancio in Giappone, nel 1983, aveva 16 anni, proprio l’età di Creamy.Le canzoni cantate da Creamy nell'anime giapponese sono sette, di cui sei in Italia sono state cantate da Cristina D'Avena. L'adattamento italiano è avvenuto solo a livello di testi (ad opera di Alessandra Valeri Manera), mentre le musiche sono quelle originali giapponesi.