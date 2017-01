Ogni anno le giapponesi comprano dei cioccolatini da donare ai loro amati il giorno di San Valentino. Questi, il 14 marzo, ricambiano a loro volta il dono.Ma quest'anno, le giapponesi invaderanno gli ultimi piani dei grandi magazzini Takashimaya per comperare i pregiati cioccolatini a tema Lady Oscar I grandi magazzini Takashimaya collaborano col manga di Riyoko Ikeda per l'evento annuale Amour du Chocolat! che si svolge nei grandi magazzini. Ci saranno diversi tipi di cioccolato in vendita, e si svolgerà nelle regioni del Kanto e del Kansai fino al giorno di San Valentino. A discrezione del negozio, l'evento inizierà alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio.Le confezioni a tema Lady Oscar saranno solo una parte della selezione di prodotti. Le prime 100.000 persone che spenderanno 5.000 yen (circa 40 euro) durante l'evento nei negozi di Nihonbashi, Yokohama, Osaka o Kyoto riceveranno in omaggio un biglietto per un evento speciale. L'eventosi terrà da marzo a maggio nei negozi delle località menzionate.Ikeda ha scritto due capitoli speciali del manga in occasione della collaborazione coi grandi magazzini: il primo apparirà mercoledì in un catalogo nei magazzini Takashimaya che parteciperanno all'evento. Il secondo sarà disponibile sull'app Takashimaya dal 25 gennaio fino al giorno di San Valentino.Ikeda e la compagnia teatrale tutta al femminile di Kaname Ouki , la, saranno presenti al talk show del primo febbraio. Ouki interpretò Oscar in un ormai celebre adattamento musical di Lady Oscar.Remi Shirahara, membro delle Takarazuka , sarà MC dell'evento, riservato ai primi 300 partecipanti. La Ikeda sarà presente anche durante altri tre eventi in altri store Takashimaya.Delle apposite fotocamere permetteranno ai fan di scattarsi delle fotografie con delle cornici a tema Lady Oscar: tre disponibili per smartphone si potranno scaricare dal 18 marzo, mentre le altre cinque si troveranno nei magazzini Takashimaya durante l'evento. I fan che posteranno le foto sucon un hashtag particolare parteciperanno ad un'estrazione a premi.Il team Naked, guidato da Ryoutarou Muramatsu, sta lavorando a un video per il Amour du chocolat!. Il video verrà proiettato a Tokyo nei grandi magazzini Nihonbashi Takashimaya. Ci sarà perfino un "cioccolatino" a grandezza naturale di Lady Oscar.Lo store Shunjuku Takashimaya di Tokyo esporrà una riproduzione del costume di Lady Oscar del manga e dell'anime, e a Yokohama si potranno ammirare delle statue a grandezza naturale di Oscar e Andre.