Detective Conan viene tagliato da Super TV, non ci saranno nuovi doppiaggi









Arrivano bruttissime notizie per i fan di Detective Conan , sembrerebbe proprio cheabbia abbandonato il doppiaggio dei nuovi episodi della celebre serie anime.A confermarlo è stata la curatrice dell’edizione italianatramite un post pubblicato sul gruppo “” (link al gruppo: https://www.facebook.com/groups/doppiatori/?fref=ts e link al post originale visibile solo agli iscritti di quel gruppo: https://www.facebook.com/groups/doppiatori/permalink/10154962264719343/ ) e fra i commenti, doppiatore di Amuro, conferma che non sono previsti ulteriori doppiaggi per Detective Conan. Ed ad ulteriore confermaposta: