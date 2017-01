Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

I diciassettenni Mugi Awaya e Hanabi Yasuraoka, sembrano la coppia perfetta; sono entrambi molto popolari e stanno molto bene assieme. Però, nessuno conosce il segreto che condividono. Sia Mugi che Hanabi hanno una cotta per qualcun altro e si frequentano solo per sfuggire alla solitudine. Mugi è innamorato di Akane Minagawa, una giovane professoressa che in passato era stata sua tutor. Anche Hanabi è innamorata di un insegnante, un giovane uomo amico della sua famiglia sin da quando lei era piccola. Stando insieme i due riescono ad avere tutto ciò che vorrebbero da altre persone ma non possono ottenere, condividendo un'intimità fisica atta ad allontanare la solitudine. Le cose tra loro due resteranno così per sempre?