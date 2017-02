Spiritpact 01 Titolo italiano: E d'improvviso, un patto con uno spirito?

Titolo Originale: Tama to no Keiyaku wa Totsuzen ni?

Titolo Inglese: Suddenly a Pact With a Spirit?

Titolo Kanji: 霊との契約は突然に?

Data italiana: 07/01/2017

Data in patria: 07/01/2017

Durata: 24 minuti

Episodio 01 Episodio 01 Data: 14/01/2017

Risoluzione: 848x480 Totale voti: 10 5 3



Spiritpact 02 Titolo italiano: Che cosa ti ha attirato di lui?

Titolo Originale: Kare ni Hikareta Wake

Titolo Inglese: What Attracted You to Him

Titolo Kanji: カレに惹かれたワケ

Data italiana: 14/01/2017

Data in patria: 14/01/2017

Durata: 24 minuti

Episodio 02 Episodio 02 Data: 21/01/2017

Risoluzione: 848x480 Totale voti: 10 1 0



Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Keika You, erede di una famosa famiglia di esorcisti versa in una situazione di estrema povertà, dopo aver perso entrambi i genitori. Sbarca il lunario improvvisandosi veggente di strada e riparando computer. Una notte, in una discarica di vecchi rottami, si imbatte nel misterioso e carismatico esorcista Ki Tanmoku, intento a combattere uno spirito maligno. Keika poco prima era stato investito da una macchina ed era diventato un fantasma, Ki gli appare dinanzi e gli chiede di stringere un "patto": combattere gli spiriti maligni insieme a lui. Questo incontro dà inizio ad una storia segnata dal fato, dà inizio all'amicizia dei nostri due eroi!