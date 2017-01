Your name vs Ken il Guerriero?! Succede in una doujinshi!

Il successo di Your Name. non accenna a scemare, nonostante siano passati oltre quattro mesi dall'uscita nelle sale nipponiche dell'ultima fatica di Makoto Shinkai , che sta via via infrangendo tutti i record di incassi al botteghino e tra qualche giorno approderà al cinema anche da noi ( qui l'elenco delle sale ). Questa volta, a cavalcare l'onda del successo del film è un gruppo dōjin chiamato Ojō no Yokushitsu (Il bagno della figlia), che ha recentemente alzato il sipario sulla sua ultima creazione, un manga crossover di 28 pagine tra l'opera di Shinkai e... Ken il Guerriero , intitolato "Unu no na wa."Il termine "unu" del titolo è un modo volgare per dire "tu" o "idiota". Nel breve manga, i muscolosi protagonisti di Ken il Guerriero si trasformano improvvisamente in Mitsuha e Taki, protagonisti del blockbuster di Shinkai, iniziando così una serie di peripezie e disavventure, di cui potete vedere alcune screen in gallery.