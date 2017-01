Ep. 101 – Un uomo di nome Scorpion

Ep. 102 – Ancora verso Yuba

Ep. 103 – L’appuntamento

Ep. 104 – Ultimi preparativi

Ep. 105 – La città dei sogni

Ep. 106 – La trappola

Ep. 107 – Operazione Utopia

Ep. 108 – Chiusi in gabbia

Ep. 109 – Finalmente liberi

Ep. 110 – Rubber e Crocodile a confronto

Dopo la ripresa della trasmissione degli episodi in replica di One Piece a partire dalla saga di Alabasta, inserisce nel proprio palinsesto alla domenica pomeriggio una sequenza di 10 episodi dell'anime tratto dal manga di Eiichiro Oda Il blocco di episodi, stando alla guida TV della rete parte alle 15:25 e termina alle 19:10.Gli episodi che verranno trasmessi in questo blocco sono:Sono poi gli stessi trasmessi dall'emittente nel corso della settimana per cui si costituisce di fatto un blocco di repliche ed è presumibile che l'iniziativa si possa ripetere periodicamente.