Ecco la protagonista!

Un incredibile piatto a base di pesce!

Piange per la bontà del cibo!

Sì, questo è un gamberetto amico della sirena. Forse era un amico...

Il manga è un mezzo incredibile per raccontare una storia, non solo perché esistono tantissime storie da raccontare, ma semplicemente perché a volte anche gli adulti vogliono leggere qualcosa che contenga delle illustrazioni.Con l'aumentare dei buongustai, i manga che trattano il cibo e la cucina sono a loro volta aumentati, in quanto alle persone come argomenti piacciono molto.Sulla rivista giapponese Big Comic Spirits è apparso un manga che tratta uno dei cibi più noti del Giappone: il sushi! E forse è il primo a mostrare una sottile forma di cannibalismo.Nel primo capitolo del manga, si scopre che la bellissima e amata principessa Ella è triste per la scomparsa del suo amico pesce, Katsuo. Questo pesciolino è stato purtroppo catturato da degli umani crudeli ed incivili, ma nessuno se ne preoccupa. La principessa decide di dare l'ultimo saluto al suo amico, e si mette in viaggio da sola verso il mondo degli umani, finché arriva in un ristorante di sushi.Mentre mormora distrattamente il nome del suo amico, viene udita da una cameriera, che si da da fare per produrre qualcosa di favoloso perché, come chi s'intende di sushi sa bene, katsuo si traduce con "palamita", un tipo di pesce molto indicato per la preparazione di sushi e sashimi.La principessa Ella cerca di andarsene, ma viene spinta dai suoi vicini di tavolo a mangiare, perché altrimenti lo spirito del pesce utilizzato per cucinare non troverà pace. Quando finalmente lei assaggia i suoi amici pesci... si rivelano essere la cosa più buona che abbia mai mangiato e ripulisce il piatto.Quando Ella torna nel suo mondo sottomarino, non riesce nemmeno a guardare gli altri amici pesci senza pensare ai deliziosi piatti che potrebbero diventare.Il titolo inglese ufficiale è Forbidden Fish is Sweeeetest (il pesce priobito è più buono), mentre quello giapponese è più discreto, Ningyo-hime no Gomen-ne Gohan, che si può tradurre con "lo spiacevole pasto della principessa sirena".Si sa quanto le persone in giro per il mondo amino il sushi, quindi un manga che celebra ed elogia questo piatto ha sicuramente una lunga vita davanti a se, sicuramente più lunga dei pezzetti di sushi nel piatto della principessa Ella.