Se vi state chiedendo cosa abbiano in cantiere i vostri studi d'animazione preferiti, vi interesserà sapere che l'edizione di febbraio della rivista NewType, oltre a riportare l'attenzione su un determinato franchise pronto a esplodere ancora nel 2017, presenta tra gli articoli principali anche un certo questionario, cui sono stati chiamati a rispondere i rappresentanti di ben 56 compagnie di produzione di anime. Le domande si focalizzano sull'operato dello scorso anno, sugli autori che andrebbero tenuti d'occhio in futuro, e soprattutto, su ciò che è in programma per l'anno corrente.

Di seguito, ecco una lista delle dichiarazioni più interessanti raccolte da una buona parte degli studi interessati. Non aspettatevi, tuttavia, di ottenere informazioni troppo esplicite, in quanto non è loro consentito di rivelare più di tanto: considerateli appunto come dei teaser.

Yuasa ha attualmente in produzione un film "per famiglie" (notizia appena resa pubblica); l'anime è pressoché completo, ma vanno ancora portati a termine doppiaggio e sincronizzazione labiale.

Norio Matsumoto (key animator tra i più affermati e richiesti) ha lavorato su oltre 100 cut per l'altro film di Yuasa in uscita, Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome;

Oshiyama (fresco dell'esperienza Flip Flappers) e Yuasa stanno lavorando su quella che sembra essere una serie TV, che sarà annunciata verso marzo (probabilmente all'Anime Japan). Sembra che i contenuti saranno anche abbastanza espliciti;

A evento concluso, Kobayashi ha mostrato un PV per una nuova serie che verrà distribuita da Crunchyroll. Potrebbe essere il suo secondo progetto in arrivo, insieme a quello riguardante un film.

Le "fughe di notizie" però non finiscono qui. Durante un evento tenutosi in dicembre e presieduto da Osamu Kobayashi , veterano dell'industria che i più conosceranno come il regista dell'adattamento animato di BECK: Mongolian Chop Squad , si è avuta una vera e propria chiacchierata tra professionisti: come ospiti figuravano infatti Mitsuo Iso Kiyotaka Oshiyama e C-san (animatore webgen che preferisce restare anonimo). Come da norma, non erano permesse registrazioni, ma ma alcuni dei presenti ne hanno potuto annotare qualche estratto e pubblicarlo. Ne è venuto fuori che:

