La storia ruota attorno ai due studenti Ryu Yamada Urara Shiraishi . Il primo è il tipico ragazzo ritardatario, che si addormenta in classe, mai attento, con voti disastrosi e ritenuto un teppista. La seconda invece è la miglior studentessa dell'istituto, oltre che essere bella anche se dagli atteggiamenti un po' schivi. Un giorno però, per qualche sconosciuto motivo, i loro corpi vengono scambiati: Ryu finisce per avere il corpo di Urara e Urara il corpo di Ryu!Ben presto Yamada scopre che tale fenomeno è avvenuto attraverso un bacio accidentale e che nella propria scuola compaiono in modo ricorrente degli individui definiti "streghe" con capacità simili. Ma quale è il segreto dietro le streghe? E che ruolo ha Yamada in tutto questo?

Come riportato nel 7° numero annuale della rivista Shounen Magazine di Kodansha, un importante annuncio era nell'aria per il manga Yamada-kun e le 7 Streghe (Yamada-kun to nananin no majo) di Miki Yoshikawa Ecco quindi che con l'8° numero di Shounen Magazine il suddetto annuncio arriva e stabilisce che alla conclusione dell'opera mancano solo cinque capitoli.Con questo numero della rivista sarebbero dovuti arrivare dettagli anche su un non meglio identificato "progetto molto grande", ma di cui non è stato specificato più nulla. Yamada-kun e le 7 Streghe è pubblicato in Italia dallae ne sono usciti 17 volumi sui 26 pubblicati in Giappone. Da questa opera di Miki Yoshikawa sono stati tratti prima uno special animato per il web, e poi una serie anime nel 2015 (disponibile su Crunchyroll) oltre a degli special OAD e a un live action