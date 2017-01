Il network del canale televisivo TBS ha aperto un sito internet per annunciare un nuovo anime:. Nel sito possiamo trovare questo video promozionale:L’opera parla di “un’eroina e lottatrice locale” di una certa città, la quale diventa una star conosciuta in tutta la nazione. Per via del successo le eroine come lei debuttano nella società, ed i loro eventi d’azione dal vivo vanno di moda in tutta la nazione.L’anime è ambientato ad Hinano City, un’area molto tranquilla nella quale si coltiva frutta, ma oramai ha perso la sua vitalità. La liceale Misaki Shirogane decide di diventare un’eroina per amore della sua città, come altre ragazze della città e per ordine della zia di Misaki la governatrice della prefettura, dovranno produrre eventi d’azione dal vivo. La storia ci mostrerà come cercheranno di ridare vita alla propria città.L’anime sarà trasmesso sulla TBS ed i canali della BS-TBS