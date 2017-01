L'adattamento a fumetti del romanzo One Night Stand! Un gruppo di terroristi entra in azione per liberare un ragazzino in stato di fermo. Nell’attacco finiscono coinvolti il colonnello Testarossa e il maggiore Kalinin… Come si intreccia questa strana vicenda con la vita di Sousuke e Kaname?

Shōji Gatō Opera realizzata da:

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 4.50