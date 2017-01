Blind Vaysha (diretto da Theo Ushev)

Borrowed Time (diretto da Andrew Coats e Lou Hamou-Lhadj)

Pear Cider and Cigarettes (diretto da Robert Valley)

Pearl (diretto da Mark Osborne)

Piper (diretto da Alan Barillaro)

Oggi l'ha annunciato i titoli dei cinque lungometraggi, selezionati fra i ventisette in gara, che si disputeranno l'Oscar per l'animazione alDiciamo subito che se alcune decisioni potevano essere date per scontate, lascia davvero sconcertatiI cinque titoli selezionati per concorrere all'Oscar come miglior film d'animazione sono:Si è verificato quel che più si temeva maggiormente, la corsa all'Oscar per i lungometraggi potrebbe essersi davvero trasformata in un duello interno al gruppo Walt Disney , che ha piazzato ben due titoli, ambedue di notevole interesse e molto diversi fra loro, quali Oceania e Zootropolis. Riusciranno La mia vita da zucchina e The Red Turtle, opere di sicura qualità, a tener testa a ben due corazzateL'Academy ha rivelato anche i titoli dei cinque cortometraggi scelti per concorrere all'assegnazione degli Oscar nella categoria:Piper è l'unico titolo dellarimasto in corsa per gli Oscar. Si tratta del corto che accompagnava il film Alla ricerca di Dory nelle sale.Notiamo che nella sezione riservata all'Oscar per la miglior canzone originale sono stati scelti due brani tratti da titoli di animazione: “Can’t Stop the Feeling” da Trolls e “How Far I’ll Go”, ovviamente da Oceania.Chiudiamo complimentandoci con il regista Francesco Rosi il cui noto documentario, Fuocammare, già vincitore dellalla Berlinale, è stato selezionato tra i cinque finalisti per l'assegnazione dell'Oscar come miglior film straniero.