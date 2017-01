Il sito ufficiale giapponese di Sailor Moon ha annunciato che è in lavorazione il seguito della serie Sailor Moon Crystal, sulla quale si attendono prossimamente nuovi dettagli.

Il continuo della serie fa parte del grande progetto per il venticinquesimo anniversario della serie (che ha debuttato nel 1992), un progetto che prevede anche l'uscita in blu-ray in alta definizione della serie storica anni '90: si comincia a giugno con il primo di due cofanetti dedicati alla prima serie (il secondo uscirà ad agosto), in uscita anche in edizione da collezione con una copertina speciale, per poi continuare con la seconda serie e con i vari film.

Sembrerebbe che i progetti per il venticinquesimo anniversario prevedano anche una nuova edizione degli artbook di Naoko Takeuchi, un nuovo musical e una collaborazione con la saga di videogiochi Monster Hunter che vede la gattina Luna apparire nel gioco Monster Hunter XX, in uscita per Nintendo 3DS a marzo.

Vi terremo informati non appena si saprà qualcosa di più su questi nuovi progetti.



Fonte consultata:

Anime News Network