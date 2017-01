Notizia flash: Your Name. tornerà nei cinema il 1 febbraio?

Vi siete persi la visione di Your Name. nell'eventodi tre giorni, dal 23 al 25 gennaio?Che dire, forse avete ancora una chance di vederlo prima della lunga (a sentire Dynit) attesa dell'uscita in home video.Ci segnalano infatti che nei siti del circuitoè possibile prenotare anche alla data del 1 febbraio. Ho verificato personalmente e...Al cinema Parco de'Medici di Roma ci sarà uno spettacolo alle 20 del primo febbraio. Ho controllato anche in altre sale e compaiono nuove proiezioni.Ho chiesto personalmente informazioni aggiuntive a Nexo Digital, spero di potervi dare notizie ufficiali quanto prima