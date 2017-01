voler fare addirittura meglio di Naruto."

Boruto: Naruto Next Generations Teaser Trailer





Trama: Boruto è figlio di Naruto, il settimo Hokage. Il ragazzo rifiuta completamente il padre ma nonostante questo sentimento, lo rispetta come eroe e vorrebbe sorpassarne le capacità. Boruto incontra Sasuke, padre di una sua amica, e gli chiede di diventare il suo apprendista! Si alza così il sipario sulla storia di una nuova generazione!

Era stato l'evento dedicato a Naruto/Boruto in occasione del recente Jump Festa a dare l'annuncio della serie, che avrà una trasposizione animata televisiva in partenza ad aprile 2017 perOggi per tramite della nona uscita di Shonen Jump apprendiamo anche che l'anime difarà il suo debutto attraverso una storia inedita, e che il cast di doppiaggio sarà il seguente:Ricordiamo che il manga è scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto e pubblicato dasulle pagine di Weekly Shōnen Jump a cadenza mensile dal maggio 2016; il secondo volume è uscito in Giappone lo scorso 2 dicembre, con oltre un milione di copie stampate.Il creatore dell'universo narrativo di Naruto, Masashi Kishimoto, in merito al nuovo progetto animato ha confessato di "Sarà davvero così?Vi rimandiamo al trailer mostrato durante il Jump Festa: