Presentazione ufficiale del manga in Giappone



La notizia interesserà tutti i fan che erano in attesa della versione cartacea della serie andata in onda su Italia 1 in quest'ultimo periodo. Il sito ufficiale della casa editriceha annunciato, infatti, sulla sua pagina facebooknella data d'uscita del primo volume del manga di " Dragon Ball Super " in Italia: dal 22 Marzo 2017 al 26 Aprile 2017. Questo cambio di rotta arriva in concomitanza alla neo-rivelata presenza di Toyotarō all'edizione 2017 del Napoli Comicon, previsto dal 28 Aprile all'1 Maggio 2017. Una mossa promozionale che sfrutta l'evento napoletano e la presenza stessa dell'autore?L'albo, dal titolo giapponese "I Guerrieri del Sesto Universo" (第6宇宙の戦士たち; Dai-Roku Uchū no Senshi-tachi), viene distribuito in Italia nello stesso formato tankōbon originale, con 192 pagine di storia divise tra i primi 9 capitoli e una serie di artwork extra. Ancora da confermare è la presenza o meno dell'esclusiva intervista congiunta al maestro Akira Toriyama e Toyotarō sulla serie di DB e del suo futuro, seppur non dovrebbero esserci dubbi in merito.Nato come mezzo promozionale dell'anime, il manga di Super viene disegnato da Toyotarō (in passato conosciuto in rete come l'autore fan made Toyble) e serializzato nel mensile V-Jump. Il primo volume è stato distribuito in Giappone il 4 Aprile 2016, mentre il secondo è disponibile dal 2 Dicembre 2016.