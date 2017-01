L'indirizzo a cui inviare la lettera è

I fan della mangaka Ai Yazawa che da anni vorrebbero sapere cosa ne sarà di Nana e company ora possono chiedere direttamente all'autrice! È infatti comparso un post sul suo profilo Instagram in cui si annunciaper capire cosa ci aspetta in futuro.Da come si legge nel post, sono molte le persone che vogliono il ritorno del manga Nana e sono molte quelle che vorrebbero inviare un messaggio direttamente ad Ai Yazawa. Ora tutto questo è possibile!Per l'indirizzo, è sufficiente scrivere in alfabeto latino, non c'è bisogno di scrivere in kana o kanji se non li si conosce (se sono scritti male o addirittura illeggibili, le lettere potrebbero non raggiungere la loro destinazione). Non è nemmeno necessario rispettare l'ordine delle varie informazioni dell'indirizzo.: specificare il nome dell'autore (Ai Yazawa) nella vostra lettera e anche alla fine dell'indirizzo postale.Yubinbango 101-8050 Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 2-5-10 "Ai Yazawa"Quindi che state aspettando? Tutti a scrivere una bella letterina alla nostra mangaka preferita: chissà che mossa a compassione non ci faccia finalmente sapere come finiranno le avventure di Nana&Co.