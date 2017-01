Novità

Se non mangi non puoi diventare forte, e se non diventi forte non mangi! Andando in cerca di avventure in un Dungeon, uno dei maggiori rischi è finire divorati da un mostro. In Dungeon Food è vero anche il contrario: senza soldi né cibo, una squadra di avventurieri dovrà imparare qual è il metodo migliore per condire i pipistrelli giganti e come cuocere a puntino un troll. Ovviamente, il vero problema è sopravvivere alla caccia della materia prima, come capirà un giovane esploratore alla ricerca della sorella finita… nello stomaco di un drago!

Ryoko Kui Opera realizzata da:

Casa Editrice: JPOP; Prezzo: € 6.90