Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Adattamento anime del gioco di ruolo per smartphone Chain Chronicle della SEGA.Questa è la storia di Chain Chronicle, un libro che descrive tutto ciò che accade nel mondo. I cittadini del remoto continente di Yggd un tempo pensavano che non esistessero altre terre. Il continente era diviso in diverse regioni, ognuna con il suo re. Nonostante qualche scaramuccia, un signore, scelto da tutti i re, ha sempre mantenuto l'equilibrio -- finché non è giunto l'Esercito Nero. "Tutto sarà avvolto dal nero". L'Esercito Volontario, comandato da Yuri, non può nulla contro l'Esercito Nero. Durante lo scontro, il Signore dei Neri ruba una metà di Chain Chronicle, oltre a conquistare la capitale. Durante la ritirata, Yuri e l'Esercito Volontario incontrano un ragazzo che combatte l'Esercito Nero da solo. Così inizia la storia di Chain Chronicle, dell'Esercito Volontario e dell'Esercito Nero che si scontrano per il destino del mondo, e dell'amicizia.nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.