La storia si ambienta nel 2026, successivamente agli eventi dell'arco "Mother Rosario".

In competizione con la tecnologia per la realtà virtuale in "full dive" viene lanciato sul mercato un nuovo dispositivo chiamato Augma che invece genera una potente realtà aumentata coinvolgendo l'utente mentre è pienamente cosciente. A far da traino al nuovo sistema c'è, come Killer Application, il gioco di ruolo "Ordinal Scale", giocabile appunto in realtà aumentata e siglato come ARMMORPG. Il gioco si svolge nel mondo reale ove si trovano oggetti, mostri e avvengono i duelli in PvP, quest'ultimo basato su un "Ranking system" a numeri ordinali che influenza pesantemente le abilità e la forza dei giocatori.

Kazuto (Kirito), Asuna e i loro amici/compagni di gioco online sono presto coinvolti nel provare anche il nuovo prodotto. Tutto pare andare come in un normale gioco, ma Kirito sembra notare che in tutto ciò ci sia qualcosa che non torna...

13 e 14 giugno 2017

Si avvicina per il Giappone, la data di uscita al cinema dell'atteso Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale , film basato sulla saga di light novel di Reki Kawahara. Per aumentare l'hype il sito ufficiale del film pubblica ora un nuovo trailer con scene inedite e con un passaggio della theme song "Catch the Moment." e seguita da LiSA, artista già impegnata della prima stagione anime con l'opening Crossing Fields.Il cast della pellicola riprende in toto quello delle serie televisive con l'aggiunta dei nuovi personaggi che faranno la loro prima apparizione:Come per il cast, anche lo staff impegnato nelle serie televisive tratte da Sword Art Online tornerà all'opera anche in questo film; su tutti il regista Tomohiko Ito , il character designer Shingo Adachi e la compositrice Yuki Kajiura per la colonna sonora.L'autore dell'opera Reki Kawahara ha scritto per l'occasione la storia originale del film e l'illustratore originale abec ha nuovamente elaborato il chara design di base.Il film è atteso anche in Italia con l'edizione e la distribuzione curate dama l'uscita nelle sale avrà luogo solo nelle giornate evento del. Vi ricordiamo infine il trailer precedentemente pubblicato