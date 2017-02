Ripresi dalla shockante rivelazione con cui s’era concluso il volume precedente? Ma nella Francia rivoluzionaria non c’è da stare calmi. Ci sono ancora soldati della Guardia Nazionale e il popolo guidato da Roberspierre è sempre più in rivolta. Oscar va trovare Maria Antonietta e si rende conto che ah un punto di vista totalmente diverso da quello della sua Regina. In tutte le edicole e le librerie è il momento di riscoprire il mito in un’edizione che per la prima volta in Italia pubblicherà anche i racconti inediti scritti e disegnati da Riyoko Ikeda.

