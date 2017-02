I 15 migliori manga per il 2017 secondo i librai giapponesi



















La protagonista Tawada Satoko è un’impiegata d'ufficio. A quasi 30 anni non è ancora riuscita a trovare la felicità ma il destino le farà incontrare un ragazzino di 12 anni, dal quale resterà affascinata. Inaspettatamente gli si affeziona e, sapendo che non ha un posto in cui tornare, gli propone di andare a dormire da lei. Due anime solitarie trovano un sostegno reciproco. A cosa porterà questo legame?



























Il negozio di libri onlineha condotto un sondaggio il "Zenkoku Shotenin ga Eranda Osusume Comic 2017" ossia. Il sondaggio ha coinvolto 1.094 librai che hanno selezionato così la seguente top 15, serie con meno di 5 volumi all’attivo a far data a novembre 2016. L’anno scorso il vincitore è stato Dungeon Meshi di Ryōko Kui , ma ora scopriamo insieme i migliori titoli di quest’anno:1. Karakai Jōzu no Takagi-san di Souichirou Yamamoto (shounen)Nishikata è uno studente di scuola media che viene costantemente preso in giro dalla sua compagna di banco Takagi-san. Con l'orgoglio ferito, il ragazzo si ripromette di riuscire a capovolgere la situazione. Ed è così che inizia a prendere in giro la ragazza, facendole continuamente scherzi, che però gli si rivolgono inevitabilmente contro. Nishikata riuscirà prima o poi a far vergognare la ragazza almeno una volta?2.di Ira Ozaki (josei)3. Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue. di Tsunami Minatsuki Asu Futatsuya (shoujo)Lo scrittore di romanzi gialli Mikazuki Subaru non è bravo a relazionarsi con le persone, che considera solo un disturbo, quando si tratta di pensare a una nuova storia da scrivere. Un giorno, incontrando per caso un gatto randagio gli viene l'ispirazione e così decide di portarselo a casa come sua musa. Osservare gli inspiegabili comportamenti di un gatto, potrà diventare materiale utile per un suo nuovo romanzo?4.di Aka Akasaka (seinen)Considerato un genio grazie al suo perfetto rendimento scolastico, Miyuki Shirogane, in carica di presidente, dirige il consiglio studentesco della prestigiosa Shuichiin Academy, aiutato dalla bella e ricca Kaguya Shinomiya che fa da vice. I due vengono spesso reputati come la coppia peretta nonostante non ci sia nessuna relazione amorosa tra loro. La verità però è che, avendo passato molto tempo insieme, entrambi hanno cominciato a provare qualcosa l'uno per l'altra ma, essendo confessarsi un segno di debolezza, nessuno dei due ha intenzione di farlo! A difesa del loro orgoglio di "studenti elite", tramite le loro quotidiane pagliacciate, Miyuki e Kaguya intraprendono una guerra facendo qualsiasi cosa necessaria per ottenere una confessione dell'altro/a. Che questa battaglia d'amore abbia inizio!5. Platinum End di Tsugumi Ohba Takeshi Obata (shounen)Tutte le persone sono nate per essere felici. Tutte le persone vivono per trovare la felicità". Così recita la legge divina, e così soleva dire la madre di Mirai Kakehashi al proprio figlio. Il ragazzo però ha perso tutto. La sua famiglia è stata sterminata a causa di un incidente, i suoi zii lo hanno accolto nella loro dimora facendogli subire ogni sorta di vessazione; la sua vita scolastica procede anonima e priva di particolari soddisfazioni. Sentendosi svuotato, privo di uno scopo e di ragioni per vivere, Mirai si getta da un grattacielo per porre fine alla sua esistenza, ma l’intervento dell’Angelo Nasse evita la sua fine prematura. Nasse si presenta come “angelo custode” di Mirai e gli concede alcuni doni: la freccia cremisi grazie alla quale chiunque può innamorarsi di lui per trentatré giorni, la freccia bianca, ossia un artefatto che permette di uccidere chiunque all’istante e le ali angeliche, che permettono di spostarsi istantaneamente in qualunque luogo sulla terra.Mirai prova i doni e un barlume di speranza sembra accendersi nel suo cuore, tuttavia non sa che è si è involontariamente candidato in una misteriosa “selezione” per scegliere il nuovo Dio…6. Watashi no Shōnen di Hitomi Takano (seinen)7. Vanitas no Carte di Jun Mochizuki (shounen)Viveva un tempo un vampiro conosciuto come Vanitas, odiato dalla sua stessa razza per essere nato sotto una luna piena blu, mentre la gran parte degli altri nascono in una notte di luna rossa. Solo e spaventato, creò "Il libro di Vanitas", un grimorio maledetto che un giorno si sarebbe vendicato di tutti i vampiri. Il manga segue le vicende di Noè, un giovane uomo che nel diciannovesimo secolo a Parigi, viaggio su un dirigibile con un solo scopo in mente: trovare Il libro di Vanitas. L'improvviso attacco di un vampiro lo conduce all'incontro con il misterioso Vanitas, un medico specializzato in vampiri e, con grande sorpresa di Noè, un comune essere umano. L'uomo ha ereditato sia il nome che il libro del Vanitas della leggenda e usa il grimorio per guarire i suoi pazienti. Dietro questo comportamento gentile però, si cela qualcosa di sinistro...8. Hataraku Saibou! di Akane Shimizu (shounen)All'interno del corpo umano si dice ci siano circa 60 milioni di cellule. Globuli bianchi, globuli rossi, piastrine, linfociti B e T, cellule Natural Killer, macrofagi, mastociti e molte altre ancora. Tutte queste cellule lavorano senza sosta all'interno del nostro corpo, senza mai fermarsi un attimo, pronte a resistere ad oltranza contro l'invasione di entità esterne come virus e germi.9. Wotaku ni Koi wa di Fujita (josei)Nato come web comic sulle pagine di Pixiv, sito giapponese famoso per le fanart, "Wotaku ni Koi" è stato votato come "miglior web manga da pubblicare in formato cartaceo". La storia ha come protagonista Narumi, una office lady con un lato fujoshi nascosto, e la sua impacciata relazione con il suo collega Hiroshi Takashi, un otaku dei videogiochi.10. Omoi, Omoware, Furi, Furare di Io Sakisaka (shoujo)La storia ruota attorno a Yuna e Akari, due ragazze che in amore hanno idee completamente differenti: la prima lo vede come un sogno, mentre Akari ne ha una visione molto più realistica. Abbiamo poi Kazoumi, ragazzo svampito che non comprende nemmeno il concetto di amore, e Rio che accetta la corte di qualunque ragazza, purché sia carina.11. Tōmei na Yurikago di Bakka Okita (josei)12.di Honda (shoujo)13. Fire Force (EnEn no Shōbōtai) di Atsushi Ohkubo (shounen)A causa di un inspiegabile fenomeno che assale l'umanità, le persone iniziano a prendere fuoco da sole. Solamente delle speciali squadre di vigili del fuoco possono estinguere quelle misteriose fiamme...14. Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge Tanjiro è il primogenito di una famiglia che ha perso il padre. Un giorno, visita un'altra città per vendere carbone ma finisce col passare la notte lì, invece di tornare a casa, per via di una voce riguardante un demone che di notte vaga per una montagna lì vicino. Quando torna a casa il giorno seguente, ad attenderlo ci sarà una tragedia.15. Fire Punch di Tatsuki Fujimoto La "Strega del ghiaccio" ha trasformato il mondo in un luogo coperto di neve, fatto di affamati e follia. Le persone che sentono freddo cercano il fuoco. La benedizione è racchiusa in Agni ma si tratta di una speranza o di una maledizione?