Per promuovere l'uscita del nuovo volume diin Giappone, il numero 84, Shueisha ha postato sul sito ufficiale del franchise un divertente video con le interviste ai passanti sull'evento clou del tankobon, ossia il matrimonio tra Sanji Charlotte Pudding , abile pasticcera proprietaria della caffetteria Caramel e trentacinquesima figlia di Big Mom , che in realtà lo disprezza e intende ucciderlo.Pudding è una perfida e pericolosa doppiogiochista che usa le proprie abilità per ingannare i suoi nemici, rafforzate dal potere ottenuto dal frutto Memo Memo, che le permette di manipolare i ricordi delle persone. Ma questi sono solo una parte dei suoi poteri... Il matrimonio tra i due è organizzato a tavolino per suggellare l'alleanza politica tra Big Mom e Vinsmoke Jajji, re di Germa e padre di Sanji, il quale fu abbandonato da bambino al suo destino perché morisse per mare.Sanji accetta di sposare Pudding in cambio della liberazione della ciurma di Luffy. Cosa succederà? L'impenitente donnaiolo impotente al fascino femminile dovrà mettere definitivamente la testa a posto? Le fan intervistate nel video sembrano essere piuttosto incredule...volume 84 è disponibile da oggi, 3 febbraio, in Giappone. Ecco la copertina: