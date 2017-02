i membri dello staff

Regolamento: potranno votare coloro che hanno un minimo di 20 punti utente. La scelta sarà SINGOLA!

Anime 2016: Miglior Storia e Sceneggiatura

SHŌWA GENROKU RAKUGO SHINJŪ

Trama: La storia inizia con la scarcerazione di un detenuto, che ha deciso di diventare Rakugo-ka (o Hanashi-Ka), dopo aver assistito ad uno spettacolo durante la prigionia. Tuttavia il maestro da cui lui ha in mente di andare ad imparare l'arte non accetta apprendisti. Verremo catapultati in un lungo flashback che ci narrerà tra storia, arte e poesia, le vicende umane e professionali del maestro e del suo eterno amico-rivale. Un coinvolgente tuffo nel mondo del rakugo, un genere teatrale giapponese, che consiste in un monologo comico in cui un narratore racconta una storia.

AJIN

(Guarda la Scheda e i trailer) Trama: Dopo essere morto in un incidente stradale, il liceale Kei Nagai ritorna in vita scoprendo di essere un Ajin. Gli Ajin sono esseri immortali, capaci di curare ogni tipo di ferite e per questa loro dote, ritenuta una minaccia per il genere umano, ogni volta che un Ajin compare, i governi intervengono con la forza per catturarlo e farlo diventare una cavia da esperimento. Spaventato, confuso e braccato dalle forze armate, per Kei non resta altro che fuggire, aiutato dall'amico Kai. Ad interessarsi del ragazzo non ci sono solo gli umani, ma anche un gruppo di altri Ajin, ostili al genere umano.

FUNE WO AMU

Trama: Majime Mitsuya è particolarmente dotato per filologia e riesce ad individuare accezioni e sfumature delle parole che agli altri sfuggono. Non a caso è il membro più importante del suo team di lavoro, benché al reparto 'Dizionari' - in cui svolge le sue mansioni lavorative per una casa editrice - si aggiungano presto altri patiti delle parole. Mitsuya è molto serio e di poche parole, ed è un grande amico di Masashi Nishioka che invece è molto socievole. Viene narrata la storia del protagonista, dei suoi peculiari colleghi, della sfida lanciata alla parola 'mare'...

ERASED

Trama: Satoru Fujinuma è un 29enne mangaka fallito, che non riesce ad esprimere la sua arte come vorrebbe e intanto lavora come fattorino per la consegna a domicilio di una pizzeria di Tokyo. In passato, a seguito di un misterioso accadimento, ha ottenuto il talento soprannaturale di vedere in flash i momenti precedenti alla morte delle persone, cerca quindi di evitare tali morti ove possibile. Tuttavia un grave accadimento sconvolgerà la sua vita, Satoru dovrà discolparsi di un grave delitto, che non ha commesso. Sarà sbalzato indietro nel tempo, alle elementari, quando nella sua città d'origine (in Hokkaido) imperversava un pedofilo serial killer... è tutto collegato? La suspense sarà al centro dell'intrigo...

RELIFE

Trama: La storia segue Arata Kaizaki, un ventisettenne disoccupato che, dopo aver lasciato l'ultima compagnia per la quale ha lavorato per soli tre mesi, fallisce ogni altro colloquio di lavoro. La sua vita cambia dopo aver incontrato Ryou Yoake, membro del ReLife Research Institute, il quale gli offre una droga che può farlo tornare al suo aspetto di diciassettenne per diventare il soggetto di un esperimento della durata di un anno. Durante questo periodo, Arata dovrà tornare nuovamente alla vita da studente delle superiori.

Anime 2016: Miglior comparto visivo

Attenzione!

FLIP FLAPPERS

Produzione delle animazioni Studio 3hz



SOUND! EUPHONIUM 2

Produzione delle animazioni Kyoto Animation





MOB PSYCHO 100

Produzione delle animazioni Bones



TALES OF ZESTIRIA: THE X

Produzione delle animazioni Ufotable



GRIMGAR OF FANTASY AND ASH

Produzione delle animazioni A1 Pictures





Ricordate bene: qui si vota la miglior storia e il miglior comparto visivo, NON la vostra serie preferita. BUON VOTO A TUTTI!!

Amici delle serie animate giapponesi, otaku italiani e non, che non vi perdete mai l'ultimo rilascio fansub di ogni serie di ogni stagione di ogni anno, ma anche semplici curiosi di passaggio è davvero con gran felicità e grande onore che arrivo a presentare per il terzo anno di seguito ianime del nostro sito.Si tratta di una competizione praticamente unica in Italia per quanto riguarda i siti di settore e un gran privilegio quindi che offriamo ai nostri utenti.Le categorie saranno 12 come l'anno scorso e come l'anno scorso, già lo sapete, i finalisti sono stati scelti da una giuria costretta a vedersi tutto l'anno un botto di serie anime, modello "ARANCIA MECCANICA"!!Sono scesi in campo(equamente divisi tra maschi e femmine badate bene) di AnimeClick per la componente GIURIA ma in molte categorie una parte dei titoli sono stati scelti direttamente dall'utenza nei vari blog che si sono succeduti nelle scorse settimane.Votate la storia che più vi ha appassionato, la sceneggiatura che ritenete sia fatta meglio, insomma tutto ciò che riguarda storia, regia e personaggi anche quando il lato tecnico non si è rivelato propriamente all'altezza.Magari la storia non sarà un granché, ma i disegni sono una goduria, le animazioni sono allo stato dell'arte. A questo dovete pensare quando deciderete chi votare in questa categoria. D'altronde anche l'occhio vuole la sua parte. E pazienza che trama e sceneggiatura siano carenti, c'è pur sempre l'altra categoria da votare.NB: per farvi avere una adeguata idea vi ho messo a disposizione amv fatti molto bene, ma alcuni possono avere