Se siete dei veri fan di Code Geass , preparatevi ad aprire i portafogli: in uscita in primavera sono i, altrimenti indicati sul sito ufficiale del franchise come "Gorgeous Production Materials Collection", ossia un box da collezione contenente tre volumi riservati ognuno a un aspetto fondamentale della famosa produzione animata. All'interno dell'elegante cofanetto troviamo un volume con i design dei vari personaggi dell'anime, uno con i più bei disegni chiave per le animazioni, e uno dedicato ai mecha della storia, i Knightmare Frame. Il box, ora in prevendita (chiusura ordini fissata al 17 febbraio), è venduto al prezzo di 7.560 yen (poco meno di 62 euro al cambio odierno) e contiene anche la ristampa dello script del primo episodio di. Per chi approfitta del preorder un block notes della serie in regalo.Disponibile a marzo inoltrato anche l'art book, che raccoglie una serie di disegni originali, bozzetti preparatori dei personaggi e illustrazioni inedite peropera del character designer e direttore dell'animazione della serie. Il volume, di 130 pagine, sarà venduto al prezzo di 3.240 yen (quasi 27 euro). I bonus previsti per chi ordina il libro, in preorder anch'esso fino al 17 febbraio, sono una cartolina postale raffigurante una delle illustrazioni contenute nel volume e l'iscrizione alla lotteria che metterà in palio un disegno originale a colori e 30 stampe autografate da Kimura , una per ognuno dei trenta fortunati.