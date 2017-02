L’edizione di marzo di Young King Ours, rivista edita dalla, ha svelato che il 28 febbraio debutterà, nuova opera di Shiro Amano , il creatore degli adattamenti manga del popolare franchise di videogame della Kingdom Hearts ; oltre ad aver illustrato molte novel provenienti sempre dal videogame.La storia sarà ambientata in un mondo fantasy RPG con protagoniste donne avventuriere sulla trentina (arasā in giapponese è una parola usata come abbreviazione di “around thirty”). Il manga avrà alcune pagine a colori. II in Italia sono distribuiti dalla Panini Comics , mentre Kingdom Hearts: Chain of Memories è distribuita dalla Disney Manga