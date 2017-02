A photo posted by レオ (@oleo__akrpg) on Feb 5, 2017 at 5:45pm PST

Se voleste vedere questo festival coi vostri occhi, approfittiamo dell'occasione per anticiparvi una sorpresa: noi dello staff di AnimeClick.it organizzereremo per voi un viaggio ad Hokkaido il prossimo inverno, all'inizio di febbraio del 2018, e ovviamente non mancheremo di portare i partecipanti a vedere lo Yuki Matsuri 2018, che si terrà sempre a Sapporo, oltre ad altre attività esclusive quali provare le onsen di Hokkaido all'aperto, sotto la neve!

Giunto alla sua 68° edizione, l'annuale(Festival della Neve di Sapporo) inizia quest'anno il 6 febbraio e si concluderà il 12 dello stesso mese. Il festival sta già attirando moltissimi visitatori verso la capitale di Hokkaido grazie soprattutto alla famosaIl festival è diviso in tre diversi luoghi della città: Odori Park, Susukino e Tsu Dome, e l'attrazione più popolare del festival è composta ovviamente dalle numerose sculture di neve esposte sulla lunga strada di 1 km e mezzo che corre lungo Odori Park. Ogni anno squadre di scultori sia locali che internazionali si sfidano per creare sculture e diorami sempre più grandi e incredibili.Quest'anno il pezzo centrale dell'esposizione è un'enorme composizione che rende omaggio a, il villain del recente film. Posizionato a fianco dei droidi R2-D2, C-3PO e BB-8, la scultura torreggia al di sopra dei visitatori che si affollano tutt'attorno:Durante la serata precedente il giorno di apertura, una serie di figuranti vestiti da Darth Vader e da Stormtroopers hanno partecipato ad unain cui gli spettatori hanno anche ricevuto in omaggio dei bastoni luminosi a forma di spada laser.Un'altra scultura di neve che sta generando una quantità enorme di interesse è la rappresentazione di una scena drammatica tratta dal celebre. Intitolata "Battaglia decisiva! Final Fantasy innevato", questa composizione rappresenta il protagonistache fronteggia la propria nemesi,. Progettato dalla stessa Square Enix per celebrare il ventesimo anniversario di Final Fantasy VII, la scultura sta anche aumentando l'interesse per il remake di FVII in arrivo per PS4. La scultura è dotata anche di un ottimo impianto audio che diffonde la ben nota colonna sonora del videogioco per aiutare i visitatori ad immedesimarsi ancora di più all'interno del mondo di Final Fantasy.Ma il più strano tra i personaggi famosi rappresentati quest'anno è, diventato famoso l'anno scorso grazie alla sua hit comico-demenziale "Pen-Pineapple-Apple-Pen".E anche la stessa Pen-Pineapple-Apple-Pen è stata omaggiata da una scultura:Anche l'amatissima marca di ramen istantaneoha catturato l'attenzione dei visitatori. L'enorme ciotola di ramen inoltre è posizionata di fianco a un grande scivolo di neve su cui i bambini possono salire liberamente.La meravigliosa serie di sculture di ghiaccio in mostra al Festival della Neve di Sapporo di quest'anno è stata accuratamente realizzata dai cittadini e dai membri dell'Esercito di Autodifesa Giapponese, e saranno ammirabili dal vivo solo fino a domenica 12 febbraio.Per maggiori informazioni vi consigliamo di seguire la nostrae il nostro sito dedicato ainella Terra del Sol Levante.