quello musicale

i membri dello staff

Regolamento: potranno votare coloro che hanno un minimo di 20 punti utente. La scelta sarà SINGOLA!

Per quanto riguarda Opening e Ending, guardate bene i video, prendetevi del tempo. Votate non solo la canzone ma il binomio musica e immagini: la vera forza di una sigla!

Anime del 2016: Miglior Opening

Re:Re:



Erased



[Asian Kung-Fu generation]





Kaze no Uta



Tales of Zestiria The X



[Flow]

99



Mob Psycho 100



Mob Choir



History Maker



Yuri!!! on Ice



[Dean Fujioka]

Redo



Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu



[Konomi Suzuki]

Anime 2016: Miglior OPENING [Nota: Sono necessari 20 punti per votare]

Re:Re: (Erased) [Asian Kung-Fu generation]

Kaze no Uta (Tales of Zestiria The X) [Flow]

99 (Mob Psycho 100) [Mob Choir]

History Maker (Yuri!!! on Ice) [Dean Fujioka]

Redo (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) [Konomi Suzuki]

Nessuna di queste (dicci quale meritava)

Anime 2016: Miglior ending

How Close You Are



Ajin



[Mamoru Miyano]

Sore wa Chiisana Hikari no You na



Erased



[Sayuri]

FLIP FLAP FLIP FLAP



Flip Flappers



[TO-MAS feat.Chima]





Stix Helix



Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu



[MYTH & ROID]





You Only Live Once



Yuri on Ice



[Nishidera Gouta]

Anime 2016: Miglior ENDING [Nota: Sono necessari 20 punti per votare]

How Close You Are (Ajin) [Mamoru Miyano]

Sore wa Chiisana Hikari no You na (Erased) [Sayuri]

FLIP FLAP FLIP FLAP (Flip Flappers) [TO-MAS feat.Chima]

Stix Helix (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) [MYTH & ROID]

You Only Live Once (Yuri on Ice) [Nishidera Gouta]

Nessuna di queste (dicci quale)

AJIN



RE:ZERO





SOUND! EUPHONIUM 2







Anime 2016: miglior COLONNA SONORA [Nota: Sono necessari 20 punti per votare]

Yuri on Ice

Erased

Sound! Euphonium 2

Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu

Ajin

Nessuna di queste (dicci quale)



Ricordate bene: qui si vota la musica e il suo essere perfettamente in sintonia con le animazioni, NON la vostra serie preferita. BUON VOTO A TUTTI! !

Amici delle serie animate giapponesi, otaku italiani e non, che non vi perdete mai l'ultimo rilascio fansub di ogni serie di ogni stagione di ogni anno, ma anche semplici curiosi di passaggio è davvero con gran felicità e grande onore che arrivo a presentare per il terzo anno di seguito ianime del nostro sito.Si tratta di una competizione praticamente unica in Italia per quanto riguarda i siti di settore e un gran privilegio quindi che offriamo ai nostri utenti.Le categorie saranno 12 come l'anno scorso e come l'anno scorso, già lo sapete, i finalisti sono stati scelti da una giuria costretta a vedersi tutto l'anno un botto di serie anime, modello "ARANCIA MECCANICA"!!Questa settimana entriamo nel campo più soggettivo in assoluto,Abbiamo sempre detto, infatti, che ciò che rende davvero speciale una serie anime rispetto al manga, oltre ovviamente al realismo delle animazioni, è la parte sonora.Capace di creare da sola a volte un'atmosfera e impreziosire la storia raccontata, la musica è un'elemento a mio avviso essenziale non solo di un prodotto televisivo ma anche della nostra vita. I gusti personali però, mai come in questo caso, la fanno da padrone, essendo molteplici le sonorità e i generi che vanno incontro ai più disparati gusti dello spettatore.É stata infatti questa la tappa più dura e difficile da superare da parte della nostra giuria che ne è venuta a capo solo dopo un secondo turno di spareggi. Di sicuro parecchi saranno gli scontenti tra voi ma devo dire che l'incrocio di gusti e caratteri ci pone davanti delle scelte che penso possano accontentare il, anche quelli più ricercati e in cerca di novità.Sono scesi in campo(equamente divisi tra maschi e femmine, badate bene) di AnimeClick per la componente GIURIA ma in molte categorie una parte dei titoli sono stati scelti direttamente dall'utenza nei vari blog che si sono succeduti nelle scorse settimane.