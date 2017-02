Un fulmine a ciel sereno squarcia gli animi tra Giappone, Italia, Francia e tutto il resto del mondo:, autore di manga come Gourmet La Vetta degli Dei , è scomparso a soli 69 anni, proprio oggi.I familiari hanno optato per una cerimonia funebre privata.è nato nella città di Tottori nel 1947. Dopo aver inizialmente lavorato in un negozio all'ingrosso di vestiti occidentali a Kyoto, si è poi trasferito a Tokyo per inseguire il suo sogno di diventare un autore manga e ha poi debuttato a 24 anni con l'opera Kareta Heya.Tra i riconoscimenti internazionali conseguiti spicca anche il cavalierato ottenuto in Francia come). L'autore è stato anche in Italia, ospite del Lucca Comics & Games 2011 , e una mostra a lui dedicata ha avuto luogo a Venezia nel 2014.