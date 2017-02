Ci stanno piacendo o no? Gli anime più spolliciati della settimana 6 - 12 Febbraio 2017

Ecco la classifica degli anime in base ai pollici assegnati su animeclick nella settimana dalIl punteggio è ottenuto assegnando 3 punti ad ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi.La classifica non intende misurare la qualità degli anime in questione, ma la loro popolarità sul momento.