The Idolm@ster sideM, distribuito dalla Bandai Namco Entertainment

È stato dato il via al progetto d'animazione incentrato su The Idolm@ster sideM.

Adattamento animato della serie di giochi Idolmaster. La storia ruota attorno ad un produttore dell'agenzia di talenti 765 Production. Egli è occupato a condurre ben tredici Idols verso la strada che farà incrementare la loro fama e la celebrità.

L'annuncio è stato dato durante il concertoche ha mostrato il video promo seguente e un'immagine teaser del filone Dramatic Stars.Il 15 marzo alla stazione Ani-On di Akihabara si terrà un evento The Idolm@ster sideM che verrà mandato in onda dal servizio live di("315 Giorni"): durante l'evento verranno rivelate diverse informazioni, come lo staff che parteciperà alla produzione e altri dettagli riguardanti l'anime. Saranno presenti i doppiatori Shugo Nakamura ( Magi: Adventure of Sinbad ) e Youma Uchida Uta no☆Princess-Sama♪ Maji Love Legend Star ).Altre notizie compariranno sulla rivista Otomedia ( Gakken ) in uscita il 10 marzo.Il videogioco The Idolm@ster sideM è un app uscita nel luglio del 2014, e da ai giocatori la possibilità di creare delle celebrità, principalmente maschili, dell'agenzia 315 Production. L'app ha superato il milione di download (è disponibile su iOS, Android, Mobage e ChromeApps); èin produzione la nuova app, The IDOLM@STER SideM Live On St@ge.