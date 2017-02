Full trailer italiano per Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions

10, 11 e 12 marzo

Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions - Full Trailer

Yugi Muto e i suoi amici sono all’ultimo anno di liceo e stanno decidendo cosa fare in futuro. Nel frattempo Seto Kaiba ha commissionato degli scavi per recuperare i pezzi del Puzzle del Millennio, nella speranza di far rivivere l’anima del suo rivale Atem e poterlo finalmente sconfiggere. Ma gli scavi vengono interrotti da Diva, che sfida Kaiba a Duel Monsters...

Yugi e Kaiba si sono già scontrati diverse volte in passato. Ma in questo duello metteranno in gioco l’orgoglio e tutte le esperienze passate.



Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions - PV1



Yu-Gi-Oh! THE DARK SIDE OF DIMENSIONS presenta nuovi disegni e una nuovissima storia dal creatore originale del fenomeno globale, Kazuki Takahashi. Il suo racconto magistrale vede protagonisti i personaggi più amati dell’anime: Yugi Muto, Seto Kaiba e i loro fedeli amici Joey Wheeler, Tristan Taylor, Téa Gardner e Bakura per la 'la ri-YU-nione più attesa di sempre! Il film uscirà nelle sale italiane dal 10 al 12 marzo.

Fonte consultata: Dynit.

