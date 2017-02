Boichi (Sun Ken Rock) al lavoro su un one-shot manga di Ghost in the Shell



Ecco cosa scrive il disegnatore sudcoreano sul proprio sito ufficiale



Sono felicissimo di annunciare questa super-notizia a tutti i miei fan e lettori!



Mi sono aggiunto al progetto Ghost in the Shell Anthology di Kodansha per cui disegnerò un one-shot.



Come molti di voi, anche io sono un grande fan del maestro

Mi sono aggiunto al progetto Ghost in the Shell Anthology di Kodansha per cui disegnerò un one-shot.Come molti di voi, anche io sono un grande fan del maestro Masamune Shirow , e adoro il suo Ghost in the Shell!



Ero già super-impegnato quando ho ricevuto la proposta e la mia serie regolare per

Ero già super-impegnato quando ho ricevuto la proposta e la mia serie regolare per Shonen Jump era già stata decisa [si riferisce a Dr. Stone, scritto da Riichiro Inagaki , in uscita sul settimanale di Shueisha del 18 marzo], quindi ho dovuto cominciare a lavorarci sopra, ma non potevo dire di no a questo progetto! Come avrei potuto?!



Ho provato a descrivere molte cose in questo one-shot (ciò che ho provato quando ho letto Ghost in the Shell per la prima volta)!



Perchè, c@xxo, è Ghost in the Shell!!



Spero vi piacerà!



Boichi



Fonti consultate:

Manga-news,

Boichi - Sito ufficiale. Ho provato a descrivere molte cose in questo one-shot (ciò che ho provato quando ho letto Ghost in the Shell per la prima volta)!Perchè, c@xxo, è Ghost in the Shell!!Spero vi piacerà!Boichi

Dopo Yu Kinutani , Nobuaki Tadano, Yu Imai Masayuki Yamamoto , anche Takumi Oyama Boichi , si aggiungono ala lista di autori partecipanti al progetto promozionale del live action hollywoodiano dicon la bella Scarlett Johansson, sponsorizzato dalla rivista di seinen manga Young Magazine di. Il progetto, ricordiamo, consiste nella pubblicazione, ogni mese, di un one-shot manga ambientato nell'universo di Ghost in the Shell e realizzato ogni volta da un diverso autore.