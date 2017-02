10,11 e 12 marzo

Yugi Muto e i suoi amici sono all’ultimo anno di liceo e stanno decidendo cosa fare in futuro. Nel frattempo Seto Kaiba ha commissionato degli scavi per recuperare i pezzi del Puzzle del Millennio, nella speranza di far rivivere l’anima del suo rivale Atem e poterlo finalmente sconfiggere. Ma gli scavi vengono interrotti da Diva, che sfida Kaiba a Duel Monsters...

Yugi e Kaiba si sono già scontrati diverse volte in passato. Ma in questo duello metteranno in gioco l’orgoglio e tutte le esperienze passate.

Dopo il grande successo di Your Name., che ha condotto a numerose repliche, tocca ora a Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions fare il suo debutto nelle sale italiane.