Elle s’appelait Tomoji © Jirô Taniguchi / Miwako Ogihara, 2014

La scomparsa del mangaka Jiro Taniguchi ci ha raggiunto pochi giorni fa in maniera inaspettata. E' stata una grande perdita per tutti gli appassionati di fumetto, l'autore era ancora nel pieno della sua attività artistica e infatti ieri abbiamo appreso che ancora qualcosa del suo lavoro ci sarà regalata. L'editore francese Rue de Sèvres ha rivelato infatti che Taniguch stava lavorando per loro su un progetto dal titolo(The Forest Millennium), al momento della sua morte, un titolo previsto per il rilascio simultaneo in Francia e Giappone.Taniguchi aveva già lavorato per questo editore per il one-shot Elle s'appelait Tomoji nel 2015 (con Miwako Ogihara), ed il suo nuovo progetto consisteva in 3 volumi di cui purtroppo risulta terminato solo il primo e che sarà probabilmentecon alcuni "bonus" come alcuni schizzi dell'autoreQuesto ultimo lavoro racconta la storia di un ragazzo e suo nonno.