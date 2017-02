AMV, cosa sono? "Gli Anime Music Video (AMV) sono filmati di breve durata, di carattere amatoriale, costituiti da una musica montata su immagini e video tratti da anime. Attraverso il video editing l'autore del filmato combina il video con un brano musicale di sua scelta, al fine di creare un vero e proprio videoclip".

A cura di Mitsuki della pagina Facebook Tomodachi

Primo amv

Secondo amv

Terzo amv

Quarto amv

Quinto amv

Questo è quanto ci dice wikipedia . Noi, da grandi amanti della musica, siamo finalmente riusciti a lanciare un nuovo appuntamento mensile tutto dedicato a questa forma di "amore" per la musica e l'animazione giapponese!"Febbraio...appena arrivato e già finito?! Possibile??" Anche quest'anno, come al solito, mi sono ritrovata a pensare a questa frase! (e probabilmente l'avrò detto anche lo scorso anno in questa rubrica x'D). Troppe cose da fare e appena 28 giorni per riuscire a portarle a termine...secondo me anche Superman avrà pensato la stessa cosa x'D. Dopo questo mio breve "divagare mensile" possiamo partire con la nostra top 5!Per questo primo amv bisogna ringraziare Shinya che ha voluto segnalarcelo fra i suoi preferiti e ho voluto inserirlo. La caratteristica più bella del video resta sicuramente il fatto che voglia raccontare una storia: un ragazzo che cerca la sua strada e ci riesce tramite il disegno..e poi?? Non voglio svelarvi altro! Protagonista dell'amv è Kirito ( SAO ) che, nello svolgersi delle vicende, sarà affiancato da vari personaggi appartenenti ad altre serie ( Food Wars Gekkan Shoujo Nozaki-kun ...) in sfide senza precedenti. Unica pecca del video?? Ogni tanto i montaggi di alcune scene di Kirito non sono stati fatti in modo perfetto e si riconosce qualche piccolo difetto ma, alla fine, risulta superfluo vista l'idea originale che fa da sfondo al video. Davvero molto simpatico e vivace :DQuesta seconda scelta è monotematica e riguarda sicuramente un titolo molto discusso ultimamente sia in Giappone che in Italia: Kuzu no Honkai . Il video è molto semplice ma ci tenevo ad inserirlo in quanto mette in evidenza il lato triste e sofferto dell'amore (anche la canzone Right Here di Ashes Remain richiama atmosfere cupe e tristi). Oltre questo, quale mese più azzeccato per inserire un video di questo genere se non quello in quello di "San Valentino"?! Perché l'amore è anche questo..non è sempre facile, felice e sereno..bisogna lottare per ciò che si ama! Anche se, a mio parere, nell'anime comincia a venire esasperato il tema dell'amore turbato e triste e ci vien da pensare: ma capitano tutte a questi ragazzi? Ma, alla fine, gli anime son anime e questo ci piace così com'è! (almeno a me e per il momento x'D)Terza scelta ricade per un video più tradizionale e romantico. AMV dedicato a San Valentino ma nel senso opposto al precedente..quando l'amore è piacevole, dolce..sa di magia e freschezza..quello corrisposto fatto di dolci attimi e ricordi che dureranno per sempre. Perché esiste anche il rovescio della medaglia..e nella sua semplicità meritava anche questo..perché l'essenziale è diventato invisibile agli occhi e, se si trova qualcuno o qualcosa a cui ci si tiene, bisogna tenerselo stretto <3CAN YOU SEE THE STARS?! Amv davvero poetico come pochi. Caratterizzato da scenari mozzafiato degli anime più belli di sempre! In questo caso...non riesco neanche ad aggiungere molto...montaggio semplice e non troppo "pasticciato" ma....basta questo. Si può anche non dire altro...il video parla da solo. PURA POESIA.E come ultima scelta ci scappa l'idiozia del mese x') perché, oltre ad essere andata in fissa con la serie anime Nyanko days mi sono fissata anche con questo piccolo amv! (per chi non la conosce, la serie è composta da mini episodi di 3 min max ciascuna..un vero peccato! dovevano durare molto di più!) Montaggio gattoso davvero ben riuscito che va a richiamare anche nyan cat...che incubo! Certi tormentoni non si scordano mai ahahahahE dopo questa scelta, come sempre vi ringrazio per averci seguito con tanto affetto e aspetto tante vostre opinioni e commenti con altri amv da poter inserire anche nella rubrica del prossimo mese, che dite??! Come sempre grazie ad Animeclick per la possibilità di scrivere questa rubrica e vi aspetto il mese prossimo qui oppure, come sempre, in pagina su Tomodachi!! Mata ashita!!Ci "risentiamo a marzo" kiss kiss!! Vostra Mitsuki