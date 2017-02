Cosa fai quando il tuo videogioco preferito chiude i battnti? A un passo dallo shut down di Yggdrasil, sfondo virtuale di un MMORPG un tempo popolarissimo, Momonga ha deciso di restare loggato fino alla fine, come gesto d’addio verso quel gioco di cui è stato tra i più grandi campioni. Momonga è un outsider che nel mondo reale non ha posto, solo e senza amici né parenti; su Yggdrasil invece è una figura leggendaria, uno stregone il cui potere incute timore e rispetto. E se, nei panni del suo mitico avatar videoludico, Momonga potesse proseguire la sua esistenza nel suo amato MMORPG, come se questo fosse un luogo reale? E in questa nuova vita, Momonga sarebbe un eroe o... uno spietato conquistatore?

Kugane Maruyama Opera realizzata da:

Casa Editrice: JPOP; Prezzo: € 4.40